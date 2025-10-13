Футболисты Хабаровска взяли серебро на международном турнире в Китае

Путь к финалу был непростым. В первом же матче хабаровчане встретились с местной командой «Сиань Илиан». Соперник играл от обороны, что стало неожиданностью для «Искры». В упорной борьбе наши футболисты смогли спасти матч — красивый гол Максима Видяйкина установил окончательный счет 2:2. Эта трудная ничья придала команде уверенности, и в следующих трех играх хабаровчане одержали уверенные победы со счетом 8:0, 8:1 и 6:1.