Футболисты Хабаровска взяли серебро на международном турнире в Китае

Хабаровские футболисты завоевали серебро на крупном международном турнире в Китае. Воспитанники академии «Искра» блестяще выступили на престижном Cornerstone Changan Cup 2025, где собрались более ста сильнейших команд со всей Поднебесной. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Турнир проходил в городе Сиань, который считается одним из футбольных центров Китая. Хабаровскую академию пригласили туда уже во второй раз, и футболисты снова доказали свой высокий уровень, дойдя до финала.
Тренер академии Владимир Филиппов объяснил успех постоянной и планомерной работой. Он отметил, что команда специально не готовилась к этому турниру, а просто продолжает заниматься по своей системе, делая упор на постепенное развитие каждого игрока.
Путь к финалу был непростым. В первом же матче хабаровчане встретились с местной командой «Сиань Илиан». Соперник играл от обороны, что стало неожиданностью для «Искры». В упорной борьбе наши футболисты смогли спасти матч — красивый гол Максима Видяйкина установил окончательный счет 2:2. Эта трудная ничья придала команде уверенности, и в следующих трех играх хабаровчане одержали уверенные победы со счетом 8:0, 8:1 и 6:1.
Финальный матч против сборной провинции Чжэцзян оказался самым тяжелым. На 15-й минуте у хабаровчан удалили игрока, и команде пришлось почти весь матч играть в меньшинстве. В таких условиях сражаться с сильным соперником, которого тренирует специалист из Испании, было крайне сложно. В итоге матч закончился со счетом 4:0 в пользу китайской команды.
Несмотря на поражение в финале, серебряные медали стали большим достижением для хабаровских футболистов. Поездка в Китай, включая перелет, проживание и питание, полностью была оплачена академией. Кроме соревнований, юные спортсмены успели познакомиться с достопримечательностями Китая, включая знаменитую терракотовую армию.