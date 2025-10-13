Ричмонд
Глава Челябинска поручил включать свет в парках раньше

В мэрии Челябинска решили сделать прогулки по скверам комфортнее.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске скорректируют работу уличного освещения в парках и скверах. Теперь фонари там будут загораться раньше, чем на городских дорогах. Такое поручение дал глава города Алексей Лошкин, отметив, что в некоторых зонах из-за густых деревьев темнеет значительно раньше.

— Общественные пространства должны быть все подсвечены. Но есть нюансы. Поскольку на обкомовской тропе густая крона деревьев, там темнеет гораздо раньше. То же касается кардиоцентра. В других районах тоже могут быть такие территории, — подчеркнул Алексей Лошкин.

После перенастройки системы освещения прогулки по челябинским паркам станут комфортнее и безопаснее даже в ранние сумерки. Главам районов поручено определить участки, где особенно не хватает света, и обеспечить их дополнительным освещением.