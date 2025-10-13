Предложена новая основа для имплантатов, способная стать костной тканью

«Ученые ЮФУ представили результаты работы над “умными” имплантатами, которые в перспективе могут стать полноценной костной тканью. Основной проблемой при протезировании костей и зубов является приживаемость имплантата. Решению этой задачи может помочь брушит, с помощью которого можно делать имплантаты, способные не только приживаться, но и превращаться в материал, из которого состоят кости и зубы — гидроксиапатит», говорится в сообщении.