Детский омбудсмен рассказала об убитой своим парнем школьнице в Шелехове

— Как отец, я понимаю, какое горе пришло сейчас в эти семьи. Для нас, взрослых, это повод задуматься, как часто мы слушаем и слышим своих детей. Порой достаточно просто разговора, совета, поддержки, чтобы помочь подростку справиться с душевной бурей, — отметил Игорь Кобзев. По его словам, молодой человек, подозреваемый в убийстве, не справился с захлестнувшими его эмоциями, что и привело к трагическому финалу.