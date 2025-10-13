Детский омбудсмен рассказала об убитой своим парнем школьнице в Шелехове

В Иркутской области продолжают выяснять обстоятельства трагедии в Шелехове, где были убиты две девушки 14 и 23 лет. Власти региона прокомментировали произошедшее и рассказали о мерах поддержки для пострадавших семей и окружения.
Губернатор Игорь Кобзев встретился с уполномоченным по правам ребенка Татьяной Афанасьевой, где одной из ключевых тем стало обсуждение помощи семьям и одноклассникам погибших.
— Как отец, я понимаю, какое горе пришло сейчас в эти семьи. Для нас, взрослых, это повод задуматься, как часто мы слушаем и слышим своих детей. Порой достаточно просто разговора, совета, поддержки, чтобы помочь подростку справиться с душевной бурей, — отметил Игорь Кобзев. По его словам, молодой человек, подозреваемый в убийстве, не справился с захлестнувшими его эмоциями, что и привело к трагическому финалу.
Уполномоченный по правам ребенка Татьяна Афанасьева сообщила, что подозреваемый ранее не состоял на учете и в школе его характеризовали исключительно положительно.
— Он не попадал в поле зрение полиции, всегда приходил на помощь, когда его просили. Выявить внутреннюю проблему достаточно сложно, — прокомментировала она.
Что касается погибшей девушки-подростка, то, по словам омбудсмена, в школе ее очень любили и уважали.
— Сверстники также ее ценили, она была лидером. Сейчас важно помочь ее друзьям пережить эту потерю, — добавила Татьяна Афанасьева.
Губернатор заверил, что власти приложат все усилия, чтобы подобные трагедии не повторялись. А в это время КП-Иркутск удалось побывать на месте происшествия и поговорить с отцом главного подозреваемого. Подробности — здесь.