Омская область перечислила 82 млрд рублей страховых взносов за девять месяцев

За три первых квартала 2025 года Омская область направила во внебюджетные фонды 81,6 млрд рублей страховых взносов. Рост поступлений составил 15,9% по сравнению с прошлым аналогичным показателем, что эквивалентно дополнительным 11,2 млрд рублей.
Основной объем денежных средств поступил в систему обязательного пенсионного страхования. Это 59,9 млрд рублей — на 15,8% больше, чем в 2024 году. На обязательное медицинское страхование перечислили 14,8 млрд рублей, здесь зафиксирован рост на 16,2%.
Расходы на социальное страхование, связанное с временной нетрудоспособностью и материнством, достигли 6,9 млрд рублей. Этот показатель продемонстрировал увеличение на 16,7% год к году.