Омская область перечислила 82 млрд рублей страховых взносов за девять месяцев

Поступления в пенсионный фонд выросли на 16%

Источник: Комсомольская правда

За три первых квартала 2025 года Омская область направила во внебюджетные фонды 81,6 млрд рублей страховых взносов. Рост поступлений составил 15,9% по сравнению с прошлым аналогичным показателем, что эквивалентно дополнительным 11,2 млрд рублей.

Основной объем денежных средств поступил в систему обязательного пенсионного страхования. Это 59,9 млрд рублей — на 15,8% больше, чем в 2024 году. На обязательное медицинское страхование перечислили 14,8 млрд рублей, здесь зафиксирован рост на 16,2%.

Расходы на социальное страхование, связанное с временной нетрудоспособностью и материнством, достигли 6,9 млрд рублей. Этот показатель продемонстрировал увеличение на 16,7% год к году.