В Крыму сирота с двумя детьми годами не может получить жилье

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости Крым. Сирота из Крыма несколько лет не может получить положенное ей по закону жилье. Женщина с двумя детьми вынуждены проживать у родственников. Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, сообщили в Telegram-канале ведомства.