В Крыму сирота с двумя детьми годами не может получить жилье

С заявлением о нарушении жилищных прав в Следком обратилась жительница Ялты, которая в несовершеннолетнем возрасте осталась без попечения родителей.
«В 2023 году заявительница включена в специализированную очередь. Однако, несмотря на наличие судебного решения, права женщины не реализованы. Многочисленные обращения в компетентные органы власти результатов не принесли», — сказано в сообщении.
В результате заявительница с двумя детьми вынуждены проживать у родственников.
Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело и доложить о предварительных и окончательных результатах его расследования.