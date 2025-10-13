Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму сирота с двумя детьми годами не может получить жилье

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости Крым. Сирота из Крыма несколько лет не может получить положенное ей по закону жилье. Женщина с двумя детьми вынуждены проживать у родственников. Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Источник: РИА "Новости"

С заявлением о нарушении жилищных прав в Следком обратилась жительница Ялты, которая в несовершеннолетнем возрасте осталась без попечения родителей.

«В 2023 году заявительница включена в специализированную очередь. Однако, несмотря на наличие судебного решения, права женщины не реализованы. Многочисленные обращения в компетентные органы власти результатов не принесли», — сказано в сообщении.

В результате заявительница с двумя детьми вынуждены проживать у родственников.

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело и доложить о предварительных и окончательных результатах его расследования.