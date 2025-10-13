Как в посёлке под Калининградом бесследно исчезла самая большая мельница Самбии

Местность в районе современного посёлка Мельниково была обжита со второго тысячелетия до нашей эры. В XIII веке туда пришли рыцари Тевтонского ордена. Войско короля Пржемысла Отакара II вторглось в прусское укрепление Рудов, сожгло постройки и устроило резню, но согласилось прекратить осаду после принятия народом христианства. В 1291 году в Рудау построили орденскую мельницу и трактир. Вплотную к замку заложили кирху с оборонительной башней, которая в 1764 и 1818 годах подвергалась разрушениям в результате стихийных бедствий.