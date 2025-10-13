Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как в посёлке под Калининградом бесследно исчезла самая большая мельница Самбии

Здание простояло до конца 90-х.

Источник: телеграм-канал «Кирха Рудау. Парк-музей»

В посёлке Мельниково раньше стояла самая большая мельница в Самбии. Об этом сообщает телеграм-канал «Кирха Рудау. Парк-музей».

«Здание простояло до конца девяностых. По воспоминаниям местных жителей, его разобрали до основания, и никто не понял кто и зачем… Обратите внимание на надпись. Вальбург — это древнее городище пруссов», — говорится в посте.

Местность в районе современного посёлка Мельниково была обжита со второго тысячелетия до нашей эры. В XIII веке туда пришли рыцари Тевтонского ордена. Войско короля Пржемысла Отакара II вторглось в прусское укрепление Рудов, сожгло постройки и устроило резню, но согласилось прекратить осаду после принятия народом христианства. В 1291 году в Рудау построили орденскую мельницу и трактир. Вплотную к замку заложили кирху с оборонительной башней, которая в 1764 и 1818 годах подвергалась разрушениям в результате стихийных бедствий.

Реставраторы кирхи Рудау под Зеленоградском пока не решили, как сохранить готический образ здания.