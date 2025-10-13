Спасатели потушили в Башкирии пять природных пожаров

В Башкирии за последние 24 часа ликвидировали один лесной пожар и четыре пала сухой растительности. Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Лесной пожар был потушен в Зилаирском районе — на территории Зилаирского лесничества. Загорания сухой травы ликвидированы в четырех муниципалитетах: в Туймазинском районе (близ деревни Каин-Елга), в Буздякском районе (у деревни Таллыкулево), в Куюргазинском районе (около деревни Егорьевка) и в Благовещенском районе (вблизи села Удельно-Дуваней).
По данным Госкомитета по ЧС, с начала 2025 года в регионе зарегистрировано 20 очагов лесных пожаров, которые охватили площадь более 75 гектаров, а также 378 загораний сухой растительности на общей площади свыше 1370 гектаров.
