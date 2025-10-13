Ричмонд
В Советском отделе ЗАГС Ростова зарегистрировали тысячный брак

Тысячная пара расписалась в Советском загсе Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В отделе ЗАГС Советского района Ростова-на-Дону зарегистрировали 1000-ю пару. Союз заключили Владимир и Яна. Об этом рассказали в управлении ЗАГС Ростовской области.

— Желаем молодоженам крепкого здоровья, благополучия и многие годы хранить в своих сердцах любовь, преданность и нежность. Берегите свои чувства и цените каждый прожитый момент вместе! — пожелали паре в Telegram-канале ведомства.

Напомним, недавно в этом же Советском отделе ЗАГС состоялась необычная церемония. Михаил Головков и Наяна Аметова зарегистрировали брак в индийском стиле — невеста пришла на регистрацию в красном сари. С детства Наяна увлекалась культурой и религией Индии, поэтому мечтала выйти замуж в традиционном индийском наряде.

