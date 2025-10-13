В Советском отделе ЗАГС Ростова зарегистрировали тысячный брак

Напомним, недавно в этом же Советском отделе ЗАГС состоялась необычная церемония. Михаил Головков и Наяна Аметова зарегистрировали брак в индийском стиле — невеста пришла на регистрацию в красном сари. С детства Наяна увлекалась культурой и религией Индии, поэтому мечтала выйти замуж в традиционном индийском наряде.