В Советском отделе ЗАГС Ростова зарегистрировали тысячный брак

В отделе ЗАГС Советского района Ростова-на-Дону зарегистрировали 1000-ю пару. Союз заключили Владимир и Яна. Об этом рассказали в управлении ЗАГС Ростовской области.
— Желаем молодоженам крепкого здоровья, благополучия и многие годы хранить в своих сердцах любовь, преданность и нежность. Берегите свои чувства и цените каждый прожитый момент вместе! — пожелали паре в Telegram-канале ведомства.
Напомним, недавно в этом же Советском отделе ЗАГС состоялась необычная церемония. Михаил Головков и Наяна Аметова зарегистрировали брак в индийском стиле — невеста пришла на регистрацию в красном сари. С детства Наяна увлекалась культурой и религией Индии, поэтому мечтала выйти замуж в традиционном индийском наряде.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!