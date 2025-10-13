Новосибирца оштрафовали за запуск квадрокоптера возле аэродрома

Жителя Новосибирска привлекли к административной ответственности за незаконный запуск квадрокоптера, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По информации ведомства, в августе 2025 года сибиряк запустил беспилотник в Калининском районе на удалении 8,5 км от контрольной точки аэродрома Ельцовка. Новосибирец сделал это без разрешения от уполномоченного органа обслуживания воздушного движения. Кроме того, квадрокоптер не был поставлен на государственный учет.
Владельца беспилотника привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства), ч. 5 ст. 11.5 КоАП РФ (управление воздушным судном, не поставленным на государственный учет, либо не имеющим учетного опознавательного знака).
Санкция первой статьи предусматривает наложение штрафа от 30 до 50 тысяч рублей, второй — от 2 до 2,5 тысяч рублей.
ИА «Сибинформ».