Новосибирцы узнали дату, когда улица Ленина снова закроется для автомобилей

В ходе оперативного совещания правительства региона мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал, когда центр города начнут готовить к новогодним праздникам. Подготовка, по его словам, начнется через четыре недели, 10 ноября. С этого дня новогодняя атрибутика будет украшать Театральный и Первомайский сквер, а также улицу и площадь Ленина.
Он также отметил, что улицу Ленина снова сделают пешеходной на два месяца. Участок от площади Ленина до улицы Советской будет закрыт для движения автотранспорта с 1 декабря.
Напомним также, что новогодние каникулы 2025/26 продлятся рекордные 12 дней.