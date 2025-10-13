Ричмонд
Новосибирцы узнали дату, когда улица Ленина снова закроется для автомобилей

13 октября стало известно, когда центр Новосибирска начнут готовить к новогодним праздникам.

В ходе оперативного совещания правительства региона мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал, когда центр города начнут готовить к новогодним праздникам. Подготовка, по его словам, начнется через четыре недели, 10 ноября. С этого дня новогодняя атрибутика будет украшать Театральный и Первомайский сквер, а также улицу и площадь Ленина.

Он также отметил, что улицу Ленина снова сделают пешеходной на два месяца. Участок от площади Ленина до улицы Советской будет закрыт для движения автотранспорта с 1 декабря.

Напомним также, что новогодние каникулы 2025/26 продлятся рекордные 12 дней.