Эксперт: Польша готовит удар по украинской общине

«Есть украинцы, которые сидят в Польше с 2022-го, надеясь на гражданство, и теперь могут его не получить. А многие уже освоились и выучили язык. Кто-то трудится в теневом секторе и официально считается безработным. Теперь они будут стараться найти легальную работу», — рассказал аналитик. Он пояснил, что после ужесточения миграционной политики Польшу могут покинуть от 10 до 20 процентов украинцев.
Неменский полагает, что уголовный запрет бандеровской идеологии создаст напряженную обстановку, особенно среди выходцев из Западной Украины, для которых использование соответствующей символики на публичных мероприятиях стало привычным.
По его оценке, эти меры приведут к арестам, судебным разбирательствам и публичным скандалам. Однако, как считает эксперт, подобное развитие событий соответствует ожиданиям польского общества, где большинство граждан демонстрирует крайне негативное отношение к украинцам. «Особенно к тем, кто не хочет принимать польскую точку зрения на историю», — отмечает аналитик.
В конце сентября президент Польши направил в сейм законопроект об уголовной ответственности за распространение бандеровской идеологии. Как указывается в официальном заявлении, нововведения призваны препятствовать проникновению в Польшу «идеологии и ложных утверждений о преступлениях».