Эксперт: Польша готовит удар по украинской общине

«Есть украинцы, которые сидят в Польше с 2022-го, надеясь на гражданство, и теперь могут его не получить. А многие уже освоились и выучили язык. Кто-то трудится в теневом секторе и официально считается безработным. Теперь они будут стараться найти легальную работу», — рассказал аналитик. Он пояснил, что после ужесточения миграционной политики Польшу могут покинуть от 10 до 20 процентов украинцев.