В Калининградском зоопарке показали, как малыш-кенгуру буянит в сумке матери

О пополнении в семействе сообщалось летом.

Источник: пресс-служба Калининградского зоопарка

В Калининградском зоопарке показали, как малыш-кенгуру буянит в сумке матери. Видео пресс-служба учреждения в понедельник, 13 октября.

О пополнении в семействе сумчатых сообщалось летом. Как отметили в зоопарке, появление маленьких кенгуру — всегда сюрприз. Беременность у животных длится до 40 дней, малыш рождается крошечным — около 1 грамма. Понять, что в сумке самки растёт детёныш, можно только по первым шевелениям кармана. Они, в свою очередь, становятся заметны только когда малышу исполняется несколько месяцев.