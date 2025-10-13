Алексей Беспрозванных рассказал, каких результатов ожидает от калининградского «Локомотива»

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных ждёт от волейбольной команды «Локомотив» повторения прошлогоднего результата — чемпионства в Суперлиге. Об этом глава региона рассказал корреспонденту «Клопс» после матча в субботу, 11 октября.
«Мы всегда ждём победы, да, и нацелены на победу. Понятно, что в этом году команду чуть поменяли, более молодой состав. Но это не важно абсолютно, потому что виден настрой нашей команды. Поэтому мы ждём только победы и настроены только на победу», — сказал Беспрозванных.
Глава региона отметил, что за последний месяц уровень игры «Локомотива» значительно подрос.
«Когда мы на Кубке губернатора встречались, я говорил о том, что такая была разминка перед нашей основной игрой. В команду взяли наших молодых девчонок из второго “Локомотива”, и сформировали команду именно нашу, калининградскую. Поэтому, конечно, сначала такая была неуверенность, но сегодня мы видим, что абсолютно уверенная игра команды. И в Минске, и здесь мы показали хороший результат», — сказал губернатор.
По словам Беспрозванных, активнее стали и калининградские болельщики, которые в первой домашней игре сезона против «Тулицы» гнали девчонок вперёд.