Алексей Беспрозванных рассказал, каких результатов ожидает от калининградского «Локомотива»

«Когда мы на Кубке губернатора встречались, я говорил о том, что такая была разминка перед нашей основной игрой. В команду взяли наших молодых девчонок из второго “Локомотива”, и сформировали команду именно нашу, калининградскую. Поэтому, конечно, сначала такая была неуверенность, но сегодня мы видим, что абсолютно уверенная игра команды. И в Минске, и здесь мы показали хороший результат», — сказал губернатор.