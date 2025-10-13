Москва дала Приморью деньги на проектирование очистных на Русском острове

«Мы уже предусмотрели денежные средства, и в течение двух лет этот вопрос по существующему населению — его немного на Русском острове, коренного около 5 тысяч, и сдали ЖСК “Остров”, еще прибавилось — будет решен. Мы держим вопрос на контроле вместе с природоохранной прокуратурой. В этом году будут выделены небольшие денежные средства на проектирование. На следующий год поэтапно начнется строительство канализационно-насосных станций, очистителя, которые приведут это в порядок», — сообщил он журналистам.