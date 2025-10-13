Москва дала Приморью деньги на проектирование очистных на Русском острове

Приморский край получит в рамках президентской дальневосточной единой субсидии средства на проектирование новых очистных сооружений на острове Русский. Выделение финансирования региону одобрил президиум правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока на заседании под руководством вице-премьера — полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Эти сооружения позволят очищать стоки, которые идут с местных поселков в море. Однако перед властями стоит более глобальная задача — перебросить стоки с опресняющейся бухты Новик в Уссурийский залив. По словам губернатора Олега Кожемяко, для ее решения потребуется немало усилий и ресурсов, сообщает ИА PrimaMedia.
«Приморью предоставят средства на объекты мастер-плана Владивостока: ИНТЦ “Русский” на острове Русский; центр семейного отдыха “Солнечный” в рамках Дальневосточной концессии; проектирование очистных сооружений на о. Русский», — сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе полпредства.
Кроме того, согласно решению президиума правкомиссии, в Приморье поддержку получит проект по строительству межрегионального оптово-распределительного центра «Приморский».
Отметим, что проблема надлежащего водоотведения на острове Русский стоит достаточно остро и давно.
К саммиту АТЭС, который проходил во Владивостоке в 2012 году, на островной территории для ДВФУ построили очистные сооружения и завели сток на мелководную бухту Новик. Это решение оказалось катастрофичным для бухты с точки зрения экологии, т.к. обернулось проблемой ее загрязнения и опреснения. Из-за слива канализационных вод в бухту Новик море в этой части, по сути, превращается в пресное озеро, что сказывается на биоразнообразии. Экологи неоднократно били по этому поводу тревогу.
Прокуратура также указывала на проблемы с водоотведением на Русском, отмечая, что единственные очистные сооружения фактически очищают стоки ДВФУ, а с местных поселков сброс идет без какой-либо очистки.
Сейчас планируется решать именно этот вопрос — зарегулирования еще незарегулированных стоков с поселков. Об этих планах на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума (16+) в этом году говорил губернатор Олег Кожемяко.
«Мы уже предусмотрели денежные средства, и в течение двух лет этот вопрос по существующему населению — его немного на Русском острове, коренного около 5 тысяч, и сдали ЖСК “Остров”, еще прибавилось — будет решен. Мы держим вопрос на контроле вместе с природоохранной прокуратурой. В этом году будут выделены небольшие денежные средства на проектирование. На следующий год поэтапно начнется строительство канализационно-насосных станций, очистителя, которые приведут это в порядок», — сообщил он журналистам.
А вот проблема с опреснением бухты Новик, по оценке губернатора, имеет глобальный масштаб, особенно с учетом планов по застройке Русского острова и непосредственно планируемой стройки ДОМ.РФ «вдоль бухты Новик с восточной стороны».
«Это большая такая глобальная работа, к которой готовится субъект. Это в принципе задача федерального масштаба с тем, чтобы перебросить эти опресненные стоки уже туда, в Уссурийский залив. Задача большая», — подчеркнул губернатор.
Регион планирует ею заниматься, но это решение требует поддержки и участия, в том числе финансового, со стороны федеральных ведомств — и Минстроя, и, возможно, Минвостокразвития.