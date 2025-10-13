Доставка посылок в северные районы выросла в Хабаровском крае

В этом году жители северных районов Хабаровского края стали получать больше посылок и бандеролей. За первые девять месяцев 2025 года авиакомпания «Хабаровские авиалинии» перевезла в отдаленные поселки 116,5 тонны почтовых отправлений, что на 28% больше, чем за тот же период прошлого года. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Доставка почты в основном осуществляется регулярными рейсами, где главный приоритет отдается пассажирам. Из-за этого на обычных рейсах самолет может взять не так много груза — от 50 до 100 килограммов почты за один раз.
Однако осенью ситуация меняется. Когда поток пассажиров из Хабаровска в северные районы снижается, а авиакомпания запускает дополнительные рейсы, появляется возможность перевозить гораздо больше посылок. Например, один самолет, летящий в Охотск или Нелькан, может доставить от 300−600 килограммов до целой тонны почтовых отправлений.
Специалисты авиакомпании пояснили, что пассажиры обычно сами везут с собой в багаже крупные вещи и скоропортящиеся продукты. А вот заказы из интернет-магазинов чаще всего приходят почтой. Именно из-за роста популярности онлайн-покупок объемы авиадоставки почты стабильно увеличиваются уже пять лет подряд.