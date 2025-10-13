Доставка посылок в северные районы выросла в Хабаровском крае

В этом году жители северных районов Хабаровского края стали получать больше посылок и бандеролей. За первые девять месяцев 2025 года авиакомпания «Хабаровские авиалинии» перевезла в отдаленные поселки 116,5 тонны почтовых отправлений, что на 28% больше, чем за тот же период прошлого года. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.