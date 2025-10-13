Российским школьникам рассказали о перспективах развития агропромкомплекса

«Мы уделяем особое внимание дополнительному образованию в специальных образовательных центрах. В этом году мы впервые запустили пилотную профильную агросмену в образовательном центре “Сириус”, которая закончилась несколько недель назад. В течение 14 дней участники смены отрабатывали интересные кейсы и разрабатывали собственные проекты. В продолжение этой истории сейчас мы знакомим ребят из агросмены с производителями и видим неподдельный интерес. Это вселяет уверенность, что молодые энергичные кадры выберут именно нашу отрасль», — отметила Ксения Шевелкина.