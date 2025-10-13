Российским школьникам рассказали о перспективах развития агропромкомплекса

Серию встреч, посвященных современным профессиям и достижениям в агропромышленном комплексе, провели для российских школьников. Мероприятия приурочили ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сообщили в Минсельхозе России.
Например, почти 300 учеников 6−11-х классов московской школы № 1409 узнали о перспективах аграрного сектора, технологиях искусственного интеллекта и необходимых компетенциях для специалистов отрасли. Занятие состоялось в формате открытого диалога с заместителем министра сельского хозяйства Ксенией Шевелкиной.
Кроме того, во всех школах страны прошло тематическое занятие «Россия аграрная: продовольственная безопасность». Школьники узнали, как современные технологии позволяют получать высокий урожай при минимальном воздействии на окружающую среду и какие профессии сегодня наиболее востребованы в сельском хозяйстве.
«Мы уделяем особое внимание дополнительному образованию в специальных образовательных центрах. В этом году мы впервые запустили пилотную профильную агросмену в образовательном центре “Сириус”, которая закончилась несколько недель назад. В течение 14 дней участники смены отрабатывали интересные кейсы и разрабатывали собственные проекты. В продолжение этой истории сейчас мы знакомим ребят из агросмены с производителями и видим неподдельный интерес. Это вселяет уверенность, что молодые энергичные кадры выберут именно нашу отрасль», — отметила Ксения Шевелкина.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.