Пассажирам отмененного рейса Минводы — Пермь выплатили солидные компенсации

— Я часто сталкивался с задержками рейса, — рассказал «КП»-Пермь’пермяк Кирилл, который собирался возвращаться домой самолетом авиакомпании «Азимут». — Но обычно говорят, что самолет задерживается, что вылет состоится через сколько-то часов, иногда через 7, иногда — через 20. А тут просто отменили — и все. Пришлось покупать новые билеты — вначале до Москвы, а потом от Москвы до Перми.