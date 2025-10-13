Ричмонд
Пассажирам отмененного рейса Минводы — Пермь выплатили солидные компенсации

Авиакомпания отменила рейс без всяких объяснений.

Источник: Комсомольская правда

Весной авиакомпания «Азимут» отменила прямой рейс Минеральные Воды — Пермь.

— Я часто сталкивался с задержками рейса, — рассказал «КП»-Пермь’пермяк Кирилл, который собирался возвращаться домой самолетом авиакомпании «Азимут». — Но обычно говорят, что самолет задерживается, что вылет состоится через сколько-то часов, иногда через 7, иногда — через 20. А тут просто отменили — и все. Пришлось покупать новые билеты — вначале до Москвы, а потом от Москвы до Перми.

Другие пассажиры отмененного рейса оказались в худшей ситуации. Как рассказали в Пермском районном суде, пермякам пришлось купить билеты на рейс в другой город, арендовать квартиру до отправки рейса, а затем добираться до Перми на поезде.

— Истцы обратились в суд с иском к авиакомпании о взыскании компенсации морального вреда в размере 30000 рублей, — сообщили в ведомстве. — Суд постановил взыскать с АО «Авиакомпания Азимут» в пользу каждого истца компенсацию морального вреда в размере 20000 рублей, штраф в размере 10000 рублей, а также государственную пошлину в размере 6000 рублей.