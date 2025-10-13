Изменились правила выдачи путевок на охоту

Путевка выдается в бумажном или в электронной форме, при наличии разрешения на пользование животным миром субъектом охотничьего хозяйства физическим лицам по их обращению устно, а также в бумажной или электронной форме для посещения закрепленных охотничьих хозяйств с целью изъятия животного мира.