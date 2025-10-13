Ричмонд
Музыкальная школа во Владимирской области получила новые инструменты

Среди них — баян, гармонь, гитара, домра, саксофон, скрипки.

Новые инструменты поступили в Детскую музыкальную школу имени И. И. Лукашова в поселке Боголюбово Владимирской области, сообщили в администрации Суздальского района. Учреждение оснастили в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Семья».

Для занятий в школу закупили баян, гармонь, гитару, домру, саксофон, скрипки и электронное пианино. Еще в учреждение поступила интерактивная доска на мобильной стойке и шумовые инструменты. А теоретическую часть ребята будут изучать с помощью новой учебной литературы и пособий к музыкальным инструментам.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.