В Коломне завершают благоустройство сквера у молодежного центра «Горизонт»

Работы по благоустройству сквера у молодежного центра «Горизонт» в Коломне, которые проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», находятся на завершающем этапе, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
На общественной территории обустроили пешеходные дорожки, установили скамейки и подвесные качели с навесами. Также там разместили фотозоны с зеркалами. Помимо этого, для комфортных прогулок в вечернее время смонтировали освещение и камеры видеонаблюдения. Полностью завершить благоустройство планируется к концу октября.
Кроме того, главным элементом обновленного сквера станет сад. В нем высадили 26 кленов и 11 розовых яблонь, эхинацею, шалфей и котовник. Из кизильника и горной сосны специалисты сделали живую изгородь.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.