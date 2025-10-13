В Коломне завершают благоустройство сквера у молодежного центра «Горизонт»

На общественной территории обустроили пешеходные дорожки, установили скамейки и подвесные качели с навесами. Также там разместили фотозоны с зеркалами. Помимо этого, для комфортных прогулок в вечернее время смонтировали освещение и камеры видеонаблюдения. Полностью завершить благоустройство планируется к концу октября.