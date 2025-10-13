«Хотела вернуть заложенный телефон»: красноярку осудили за выдуманное преступление

За ложное сообщение о преступлении суд наказал 30-летнюю жительницу Красноярска обязательными работами и штрафом.
Женщина обратилась в дежурную часть и заявила, что неизвестный на улице похитил у ее сына телефон стоимостью 6 тысяч рублей. Полицейские заметили, что она рассказывала о событиях неуверенно и путалась в показаниях. А в ходе проверки сообщённый ею факт не подтвердился.
«Полицейские установили, что женщина сама сдала в ломбард мобильник своего ребенка, а деньги потратила на личные нужды. По возвращению домой ее сожитель поинтересовался, куда пропал гаджет. Чтобы он ничего не заподозрил, она написала заявление в полицию о вымышленном преступлении, думая, что так можно быстрее вернуть телефон», — рассказали в МУ МВД «Красноярское».
Кировский районный суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос» и приговорил к 320 часам обязательных работ со штрафом 70 тысяч рублей.
Отметим, ранее она уже была судима за имущественные преступления.