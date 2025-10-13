«Хотела вернуть заложенный телефон»: красноярку осудили за выдуманное преступление

«Полицейские установили, что женщина сама сдала в ломбард мобильник своего ребенка, а деньги потратила на личные нужды. По возвращению домой ее сожитель поинтересовался, куда пропал гаджет. Чтобы он ничего не заподозрил, она написала заявление в полицию о вымышленном преступлении, думая, что так можно быстрее вернуть телефон», — рассказали в МУ МВД «Красноярское».