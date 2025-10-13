Забавное объяснение от главы Агентства инвестиций: Инвесторы не приезжают в Молдову, потому что они хотят пить кофе Starbucks

Глава Агентства инвестиций Наталья Бежан объяснила, почему в Молдову не приходят инвесторы — они хотят пить кофе Starbucks.
Мало того, что кофе в Starbucks — редкое пойло, так оно еще и денег немеряных стоит. Даже в Америке в кофейни Starbucks ходят из-за бесплатного интернета и туалета.
И еще момент — только в Кишиневе столько точек общепита, где варят прекрасный кофе, что Starbucks просто не выдержит конкуренции.
А вот мнение «по поводу» экс-министр экономики Молдовы Александра Муравского:
— Так почему вы до сих пор не пооткрывали десяток кофеен этого типа?
Кстати, подскажу, что некоторые инвесторы хотят прогуливаться по улицам красных фонарей типа гамбургской Reeperbahn, а некоторые хотят возить детей в парк типа Disneyland, а некоторые проводить выходные в гольф-клубе.
Ой как много вам ещё надо сделать. Хотя, гарантирую, что при таком понимании проблем и желаний инвесторов, не видать вам их, как своих ушей.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Выборы в Молдове прошли и фермеры тоже могут идти лесом: Почему в наших магазинах почти не осталось отечественных продуктов, а засилье импорта только нарастает.
Теперь выяснилось, что и растительное масло под местным брендом Floris произвели из украинского сырья (далее…).
В Молдове в журналистских расследованиях обходят беспредел властей: Это подтверждает Независимый консультативный совет антикоррупции — слишком очевидно, чтобы умалчивать.
Ругать оппозицию в Молдове можно кому и сколько угодно (далее…).
Президент Молдовы наградила Орденом Республики открытого поклонника маршала Антонеску, ярого русофоба и гонителя православной церкви в стране: «За преданность делу продвижения национальных ценностей».
Бывший депутат от ПАС Василий Шоймару активно пропагандирует образ Антонеску в Молдове (далее…).