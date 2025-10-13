Выставочный центр «КинельЭкспо» в Самарской области получил новые экспонаты

Новые экспонаты, доставленные из зоны специальной военной операции, пополнили экспозицию зала воинской славы Выставочного центра «КинельЭкспо» в Самарской области, сообщили в администрации городского округа Кинель. Мероприятие организовано с целью патриотического воспитания подрастающего поколения, что отвечает задачам нацпроекта «Молодежь и дети».
В выставочном центре представлены переданные ранее личные вещи бойцов, трофеи и документы. Теперь посетители смогут увидеть еще и два украинских беспилотника, один из которых полностью напечатан на 3D-принтере. Также в коллекцию передали тубусы от снарядов.
«Экспозиция зала воинской славы пользуется большим спросом у молодежи. Каждую неделю мы проводим экскурсии для кадетов центра военно-патриотического воспитания “Авангард”. К нам приходят школьники, юнармейцы, поступают заявки с других муниципальных территорий», — рассказала руководитель Выставочного центра «КинельЭкспо» Анастасия Кандрунина.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.