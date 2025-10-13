В Адыгее отремонтируют участок трассы Тахтамукай — Отрадный

Отрезок автодороги Тахтамукай — Отрадный в Тахтамукайском районе Республики Адыгеи приведут в нормативное состояние при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном учреждении «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий».
Длина ремонтируемого участка равна почти двум километрам. Подрядчик уже частично провел фрезерование асфальта и теперь укладывает выравнивающий слой. Затем дорогу покроют щебеночно-мастичным асфальтобетоном и укрепят обочины. В финале на проезжей части нанесут разметку и установят знаки.
Подчеркивается, что с весны 2025 года в Адыгее обновили 25 участков трасс регионального значения. Их общая протяженность — около 68 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.