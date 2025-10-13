В Омске на весь день отключат воду в домах Центрального округа

Омский водоканал предупредил жителей о плановом отключении холодной воды из-за ремонтных работ на сетях. Работы запланированы в пятницу, 17 октября 2025 года, по двум адресам в Центральном округе Омска.
Так, с 11 до 19 часов специалисты проведут работы на водопроводе по улицам Тарской и Яковлева.
На это время без холодной воды останутся 13 многоквартирных домов и 24 административных здания по адресам:
— ул. Октябрьская, 98, 107 (правый ввод);
— ул. Третьяковская, 1, 3, 69, 73, 48, 61, 69, 69а, 56б;
— ул. Яковлева, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 106;
— ул. Орджоникидзе, 38, 42, 44, 44а, 46, 48, 50;
— ул. Рабиновича, 69а, 77, 77/1;
— ул. Тарская, 51, 53, 56, 33, 33/1;
— ул. Герцена, 45, 47, 49.
Кроме того, с 10 до 23 часов работы запланированы по улице Кемеровской.
Здесь без воды останутся многоквартирный дом, семь административных зданий и медицинское учреждение по адресам:
— ул. Кемеровская 1, 1/1а, ½, ⅓, 2, 2а, 4/3, 1/1, ½;
— набережная Тухачевского, 24.
Омичей просят на время отключения запастись водой.