Поиски семьи в Красноярском продолжат весной, считают волонтеры

«Непогода усиливается с каждым днём. А в нашем деле при попытке спасти важно не усугублять ситуацию новыми опасностями. Сейчас мы остаёмся на связи с правоохранительными органами. При поступлении новой информации или официального запроса от полиции, а также при улучшении погодных условий, мы готовы возобновить поиски. Но, скорее всего, это произойдёт только весной, когда горы вновь обнажатся от снега», — говорится в сообщении.