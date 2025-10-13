Библиотека в селе Абрамово Нижегородской области стала модельной

В процессе работ в учреждении оборудовали зону ожидания. Там разместили стеллажи для книгообмена и организовали пространство для проведения выставок. Помимо этого, в библиотеку приобрели интерактивный пол и технику для создания мультфильмов, которые заинтересуют юных посетителей. Проводить мероприятия теперь будут с помощью нового мультимедийного оборудования.