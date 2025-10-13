Библиотека в селе Абрамово Нижегородской области стала модельной

Модернизированную по модельному стандарту библиотеку открыли в селе Абрамово Нижегородской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. Ее обновили в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Семья».
В процессе работ в учреждении оборудовали зону ожидания. Там разместили стеллажи для книгообмена и организовали пространство для проведения выставок. Помимо этого, в библиотеку приобрели интерактивный пол и технику для создания мультфильмов, которые заинтересуют юных посетителей. Проводить мероприятия теперь будут с помощью нового мультимедийного оборудования.
Кроме того, книжный фонд учреждения пополнился почти на 4,5 тыс. изданий. Среди них — произведения классиков и современных авторов, энциклопедии и справочники, а также поэтические сборники.
«Библиотека расположена в сельском Доме культуры, где также работает детская школа искусств, действуют два десятка кружков и любительских объединений, мастерская центра ремесел. Все вместе они образуют полноценный культурный кластер, востребованный жителями не только села Абрамово, но и соседних поселений», — отметила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.