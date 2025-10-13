Ученые забили тревогу из-за достижения Землей «точки невозврата»

По данным газеты, группа из 160 ученых, представляющих 23 страны, подготовила доклад, в котором подчеркивается необходимость срочных мер по снижению глобального потепления до уровня 1,2°C. В противном случае коралловые рифы в теплых морях могут практически полностью исчезнуть.