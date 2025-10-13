Екатеринбургских учителей научат преподавать основы православия

Напомним, предмет «Основы православной культуры» (ОПК) вышел в лидеры по изучению среди российских и екатеринбургских школьников. По митрополита, по популярности этот предмет опередил альтернативный модуль комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). Также он отметил, что выросло и качество преподавания предмета в школах.