Екатеринбургских учителей научат преподавать основы православия

Департамент образования подписал контракт о сотрудничестве с председателем Синодального отдела религиозного образования и катехизации, митрополитом Евгений Кульбергом. Соглашение также предполагает участие педагогов в тематических научно-практических конференциях, лекциях и семинарах.
Сейчас «Основы православной культуры» изучают 32% от общего количества учащихся четвертых классов. Резко увеличилось количество школ, реализующих модуль в Орджоникидзевском, Академическом, Верх-Исетском, Ленинском районах. Лидером является Октябрьский район — 80,8% четвероклассников изучают предмет.
Напомним, предмет «Основы православной культуры» (ОПК) вышел в лидеры по изучению среди российских и екатеринбургских школьников. По митрополита, по популярности этот предмет опередил альтернативный модуль комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). Также он отметил, что выросло и качество преподавания предмета в школах.