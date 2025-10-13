Ричмонд
Екатеринбургских учителей научат преподавать основы православия

В Екатеринбурге учителя будут проходить курсы по преподаванию «Основ религиозных культур и светской этики» и «Основ духовно-нравственной культуры народов России». Об этом сообщает мэрия Екатеринбурга.

Департамент образования подписал контракт о сотрудничестве с председателем Синодального отдела религиозного образования и катехизации, митрополитом Евгений Кульбергом. Соглашение также предполагает участие педагогов в тематических научно-практических конференциях, лекциях и семинарах.

Сейчас «Основы православной культуры» изучают 32% от общего количества учащихся четвертых классов. Резко увеличилось количество школ, реализующих модуль в Орджоникидзевском, Академическом, Верх-Исетском, Ленинском районах. Лидером является Октябрьский район — 80,8% четвероклассников изучают предмет.

Напомним, предмет «Основы православной культуры» (ОПК) вышел в лидеры по изучению среди российских и екатеринбургских школьников. По митрополита, по популярности этот предмет опередил альтернативный модуль комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). Также он отметил, что выросло и качество преподавания предмета в школах.