Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калужской области обновят участок трассы Бетлица — Ветьмица — Бутчино

Протяженность обновляемого отрезка — 8 километров.

Участок автодороги Бетлица — Ветьмица — Бутчино в Калужской области приведут в нормативное состояние по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении информационной политики администрации региона.

Ремонтируемый объект протяженностью восемь километров расположен в Куйбышевском районе. Сейчас специалисты обустраивают там водопропускные трубы. Также по проекту с помощью технологии холодной регенерации мастера заменят дорожное полотно. Для этого метода старый измельченный асфальт перемешивают со специальными вяжущими компонентами, чтобы получить более прочное и долговечное покрытие проезжей части. Отмечается, что завершить все работы планируют осенью 2026 года.

Обновление трассы Бетлица — Ветьмица — Бутчино особенно важно для жителей местных поселений, так как она ведет к фельдшерско-акушерским пунктам, сельской школе и центру социальной помощи семье и детям. Кроме того, по этой дороге можно добраться до Кирова.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.