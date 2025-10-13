В Калужской области обновят участок трассы Бетлица — Ветьмица — Бутчино

Участок автодороги Бетлица — Ветьмица — Бутчино в Калужской области приведут в нормативное состояние по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении информационной политики администрации региона.
Ремонтируемый объект протяженностью восемь километров расположен в Куйбышевском районе. Сейчас специалисты обустраивают там водопропускные трубы. Также по проекту с помощью технологии холодной регенерации мастера заменят дорожное полотно. Для этого метода старый измельченный асфальт перемешивают со специальными вяжущими компонентами, чтобы получить более прочное и долговечное покрытие проезжей части. Отмечается, что завершить все работы планируют осенью 2026 года.
Обновление трассы Бетлица — Ветьмица — Бутчино особенно важно для жителей местных поселений, так как она ведет к фельдшерско-акушерским пунктам, сельской школе и центру социальной помощи семье и детям. Кроме того, по этой дороге можно добраться до Кирова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.