В Калужской области обновят участок трассы Бетлица — Ветьмица — Бутчино

Ремонтируемый объект протяженностью восемь километров расположен в Куйбышевском районе. Сейчас специалисты обустраивают там водопропускные трубы. Также по проекту с помощью технологии холодной регенерации мастера заменят дорожное полотно. Для этого метода старый измельченный асфальт перемешивают со специальными вяжущими компонентами, чтобы получить более прочное и долговечное покрытие проезжей части. Отмечается, что завершить все работы планируют осенью 2026 года.