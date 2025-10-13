В Миллерово 13-летний подросток сел за руль мопеда и попал в аварию

По предварительным данным, авария произошла вечером воскресенья, 12 октября, на пересечении улиц Российская и Калинина. Водитель автомобиля «Хендай Акцент» 1960 года рождения при повороте налево не уступил дорогу мопеду, который двигался по главной дороге.