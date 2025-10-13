В Миллерово 13-летний подросток сел за руль мопеда и попал в аварию

В Миллерово, управляя мопедом, в ДТП пострадал 13-летний подросток. Об этом рассказали в Telegram-канале Госавтоинспекции Ростовской области.
По предварительным данным, авария произошла вечером воскресенья, 12 октября, на пересечении улиц Российская и Калинина. Водитель автомобиля «Хендай Акцент» 1960 года рождения при повороте налево не уступил дорогу мопеду, который двигался по главной дороге.
— В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний водитель, — уточнили в социальных сетях ведомства.
На родителей подростка составлен административный материал по статье КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.
Напомним, похожая авария недавно произошла в Новошахтинске. На улице Нахимова шестнадцатилетний парень, управляя питбайком, съехал с дороги на газон и врезался в припаркованный автомобиль.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!