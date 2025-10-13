63% казахстанцев доверяют полиции

С того времени прошло достаточно времени, чтобы оценить, стала ли наша полиция действительно сервисной, открытой и подотчётной. Социологические опросы показывают, что доверие к полиции выросло, но незначительно. Порядка 63% граждан заявляют, что доверяют полиции.