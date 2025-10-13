63% казахстанцев доверяют полиции

Доверие к полиции
Как отметила депутат Имашева, долгое время казахстанская полиция оставалась закрытой, непрозрачной, карательной системой. После резонансного убийства известного фигуриста Дениса Тена общество стало активно требовать изменений.
С того времени прошло достаточно времени, чтобы оценить, стала ли наша полиция действительно сервисной, открытой и подотчётной. Социологические опросы показывают, что доверие к полиции выросло, но незначительно. Порядка 63% граждан заявляют, что доверяют полиции.
Доверие замеряют с 2019 года. С тех пор, как отметила депутат, доверять полицейским стали почти в два раза больше.
Первые замеры показали 38% доверия. В течение этого времени этот показатель рос. И сейчас составляет 63%. От 38% до 63% составляет рост доверия к полиции.
Сама депутат заявила, что полиции доверяет, ведь «ее полиция ее бережет».
Причины недоверия
Остальные 37% доверяют полицейским частично либо не доверяют вовсе. Основными причинами недоверия остаются:
- коррупция внутри силовых структур. По статистике, из всех совершивших коррупционные правонарушения, каждый седьмой — это полицейский. Чаще всего это взятки и мошенничество.
- неразвитость профилактической работы с населением. Реформа сервисной полиции обещала, что ключевым связующим звеном между ведомством и обществом будут участковые. Их освободили от лишних функций, повысили заработную плату, улучшили соцпакет. В ответ они завели аккаунты в соцсетях, вошли в домовые чаты, их контакты доступны в подъездах и других местах и похоже на этом все.
Граждане продолжают жаловаться на их работу. Не реагирует, не дозвониться, вопросы волокитят. Сложная ситуация в сельской местности, там их просто не хватает.
- формализм. Из сведений Генеральной прокуратуры следует, что в 2025 году из почти 800 тыс. сообщений о правонарушениях против личностей, почти 500 тыс. оставили без рассмотрения.
Это указывает на низкий уровень реагирования полиции, обращения граждан полноценно не рассматриваются, нарушители остаются безнаказанными, и это может привести к более тяжким последствиям.
Имашева также отметила, что есть случаи, когда полиция и вовсе укрывает преступления.