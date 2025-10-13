Ричмонд
63% казахстанцев доверяют полиции

63% казахстанцев доверяют полиции. Об этом свидетельствует национальная статистика, уверяет депутат мажилиса Снежанна Имашева.

Источник: Курсив

Доверие к полиции

Как отметила депутат Имашева, долгое время казахстанская полиция оставалась закрытой, непрозрачной, карательной системой. После резонансного убийства известного фигуриста Дениса Тена общество стало активно требовать изменений.

С того времени прошло достаточно времени, чтобы оценить, стала ли наша полиция действительно сервисной, открытой и подотчётной. Социологические опросы показывают, что доверие к полиции выросло, но незначительно. Порядка 63% граждан заявляют, что доверяют полиции.

рассказала Имашева

Доверие замеряют с 2019 года. С тех пор, как отметила депутат, доверять полицейским стали почти в два раза больше.

Первые замеры показали 38% доверия. В течение этого времени этот показатель рос. И сейчас составляет 63%. От 38% до 63% составляет рост доверия к полиции.

заметила Снежанна Имашева

Сама депутат заявила, что полиции доверяет, ведь «ее полиция ее бережет».

Причины недоверия

Остальные 37% доверяют полицейским частично либо не доверяют вовсе. Основными причинами недоверия остаются:

  • коррупция внутри силовых структур. По статистике, из всех совершивших коррупционные правонарушения, каждый седьмой — это полицейский. Чаще всего это взятки и мошенничество.
  • неразвитость профилактической работы с населением. Реформа сервисной полиции обещала, что ключевым связующим звеном между ведомством и обществом будут участковые. Их освободили от лишних функций, повысили заработную плату, улучшили соцпакет. В ответ они завели аккаунты в соцсетях, вошли в домовые чаты, их контакты доступны в подъездах и других местах и похоже на этом все.

Граждане продолжают жаловаться на их работу. Не реагирует, не дозвониться, вопросы волокитят. Сложная ситуация в сельской местности, там их просто не хватает.

заметила Имашева

  • формализм. Из сведений Генеральной прокуратуры следует, что в 2025 году из почти 800 тыс. сообщений о правонарушениях против личностей, почти 500 тыс. оставили без рассмотрения.

Это указывает на низкий уровень реагирования полиции, обращения граждан полноценно не рассматриваются, нарушители остаются безнаказанными, и это может привести к более тяжким последствиям.

заметила депутат

Имашева также отметила, что есть случаи, когда полиция и вовсе укрывает преступления.