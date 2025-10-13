В колледже Похвистнева Самарской области открыли образовательный кластер

Образовательный кластер в отрасли «Педагогика» открыли на базе Губернского колледжа в городе Похвистнево по федеральному проекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве образования Самарской области.
Кластер «Профессионалитета» представляет собой объединение учреждений среднего профессионального образования и предприятий-партнеров из одной сферы. Они ведут совместную работу для подготовки кадров по приоритетным направлениям. Так, уже со второго курса учащиеся нового кластера смогут выходить на практику в школы и детские сады, где их будут курировать опытные наставники.
«Открытие кластера — это важный шаг на пути к созданию эффективной системы подготовки педагогов, способных справляться с вызовами современности. Впереди у студентов много интересного: новые знания, практические занятия и возможность реализовать свои идеи в сфере образования», — отметил руководитель Северо-Восточного управления министерства образования области Александр Каврын.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.