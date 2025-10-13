В колледже Похвистнева Самарской области открыли образовательный кластер

Кластер «Профессионалитета» представляет собой объединение учреждений среднего профессионального образования и предприятий-партнеров из одной сферы. Они ведут совместную работу для подготовки кадров по приоритетным направлениям. Так, уже со второго курса учащиеся нового кластера смогут выходить на практику в школы и детские сады, где их будут курировать опытные наставники.