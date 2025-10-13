Ричмонд
Изменено расписание вечерних рейсов электробусов в Нижнем Новгороде

С 15 октября изменяется время отправления последних рейсов на четырех электробусных маршрутах Нижнего Новгорода.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщили в ЦРТС. По его информации, обновления касаются маршрутов Э-4, Э-11, Э-12 и Э-14.

На маршруте Э-4 электробусы в будние дни будут отправляться с остановки «Улица Плотникова» в 22:03. В выходные дни с ЖК «Торпедо» отправление запланировано на 23:03, а с «Улицы Плотникова» — на 22:14. Для маршрута Э-11 в будни электробус будет отходить от станции метро «Пролетарская» в 17:59, а от «Улицы Плотникова» — в 18:19.

На маршруте Э-12 последний рейс в будние дни будет отправляться от ЖК «Торпедо» в 22:31. В выходные — в 23:35 с той же остановки.

Электробусы маршрута Э-14 будут завершать движение в будние дни в 22:20 от ЖК «Торпедо» и в 21:30 от станции метро «Пролетарская». Обновленные расписания уже с завтрашнего дня можно будет найти на портале АСИП.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде планируют продлить маршрут автобуса А-85.