Изменено расписание вечерних рейсов электробусов в Нижнем Новгороде

Об этом сообщили в ЦРТС. По его информации, обновления касаются маршрутов Э-4, Э-11, Э-12 и Э-14.
На маршруте Э-4 электробусы в будние дни будут отправляться с остановки «Улица Плотникова» в 22:03. В выходные дни с ЖК «Торпедо» отправление запланировано на 23:03, а с «Улицы Плотникова» — на 22:14. Для маршрута Э-11 в будни электробус будет отходить от станции метро «Пролетарская» в 17:59, а от «Улицы Плотникова» — в 18:19.
На маршруте Э-12 последний рейс в будние дни будет отправляться от ЖК «Торпедо» в 22:31. В выходные — в 23:35 с той же остановки.
Электробусы маршрута Э-14 будут завершать движение в будние дни в 22:20 от ЖК «Торпедо» и в 21:30 от станции метро «Пролетарская». Обновленные расписания уже с завтрашнего дня можно будет найти на портале АСИП.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде планируют продлить маршрут автобуса А-85.