Изменено расписание вечерних рейсов электробусов в Нижнем Новгороде

На маршруте Э-4 электробусы в будние дни будут отправляться с остановки «Улица Плотникова» в 22:03. В выходные дни с ЖК «Торпедо» отправление запланировано на 23:03, а с «Улицы Плотникова» — на 22:14. Для маршрута Э-11 в будни электробус будет отходить от станции метро «Пролетарская» в 17:59, а от «Улицы Плотникова» — в 18:19.