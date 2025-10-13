Ремонт трассы Кокпек — Шонжы начат в Алматинской области

Досбол Тепкишов, начальник областного филиала НК «ҚазАвтоЖол», сообщил, что трассу построили в 1980—1990-х. Покрытие износилось, и жители часто жалуются на аварии. Сейчас проводится средний ремонт, движение «с одним слоем асфальта» будет открыто уже в этом году.