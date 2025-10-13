Ричмонд
Ремонт трассы Кокпек — Шонжы начат в Алматинской области

В Алматинской области дан старт капитальному ремонту трассы «Кокпек — Шонжы». Модернизация республиканской магистрали, значительно повысит привлекательность региона для туристов и инвесторов, сообщает портал gov.kz. Ремонт трассы планируют закончить в 2026 году.

Источник: gov.kz

Подъем туристической инфраструктуры

В Уйгурском районе обновляют участок трассы протяженностью 85 км, соединяющий Арасанский сельский округ с туристическими объектами. Дорога давно находилась в неудовлетворительном состоянии, и жители неоднократно настаивали на ремонте, сообщает акимат Алматинской области.

Участок возле Чарынского каньона считался одним из самых сложных. Для нас эта дорога очень важна — она ведет к границе с Китаем. Туристам и предпринимателям станет легче передвигаться.

считает один из местных жителей Курметхан Жидебаев

Работы и финансирование

Подрядчики получат около 4 млрд тенге из бюджета для проведения реконструкции. В 2025 году подрядчики проведут «ресайклинг», уложат инертные материалы и первый слой асфальта. Дорожники планируют полностью завершить работы в следующем году.

Планы на 2025 год

Досбол Тепкишов, начальник областного филиала НК «ҚазАвтоЖол», сообщил, что трассу построили в 1980—1990-х. Покрытие износилось, и жители часто жалуются на аварии. Сейчас проводится средний ремонт, движение «с одним слоем асфальта» будет открыто уже в этом году.

Всего в 2025 году в Алматинской области планируют обновить 247 км автодорог республиканского значения, включая около 200 км в Кегенском, Райымбекском и Уйгурском районах, говориться в сообщении.