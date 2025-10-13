Ремонт трассы Кокпек — Шонжы начат в Алматинской области

Подъем туристической инфраструктуры
В Уйгурском районе обновляют участок трассы протяженностью 85 км, соединяющий Арасанский сельский округ с туристическими объектами. Дорога давно находилась в неудовлетворительном состоянии, и жители неоднократно настаивали на ремонте, сообщает акимат Алматинской области.
Участок возле Чарынского каньона считался одним из самых сложных. Для нас эта дорога очень важна — она ведет к границе с Китаем. Туристам и предпринимателям станет легче передвигаться.
Работы и финансирование
Подрядчики получат около 4 млрд тенге из бюджета для проведения реконструкции. В 2025 году подрядчики проведут «ресайклинг», уложат инертные материалы и первый слой асфальта. Дорожники планируют полностью завершить работы в следующем году.
Планы на 2025 год
Досбол Тепкишов, начальник областного филиала НК «ҚазАвтоЖол», сообщил, что трассу построили в 1980—1990-х. Покрытие износилось, и жители часто жалуются на аварии. Сейчас проводится средний ремонт, движение «с одним слоем асфальта» будет открыто уже в этом году.
Всего в 2025 году в Алматинской области планируют обновить 247 км автодорог республиканского значения, включая около 200 км в Кегенском, Райымбекском и Уйгурском районах, говориться в сообщении.