В Марий Эл обновят более 10 километров автодороги Параньга — Олоры

По контракту работы должны были завершить в сентябре 2026 года. Но подрядчик действует с опережением графика и уже завершает ремонт. Отмечается, что сейчас специалисты обустраивают подъезды к остановке и укрепляют обочины. Кроме того, мастера устранили все дефекты на проезжей части.