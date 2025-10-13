В Марий Эл обновят более 10 километров автодороги Параньга — Олоры

Свыше 10 километров трассы Параньга — Олоры в Республике Марий Эл приведут в нормативное состояние по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Параньгинского муниципального района.
По контракту работы должны были завершить в сентябре 2026 года. Но подрядчик действует с опережением графика и уже завершает ремонт. Отмечается, что сейчас специалисты обустраивают подъезды к остановке и укрепляют обочины. Кроме того, мастера устранили все дефекты на проезжей части.
Автодорога Параньга — Олоры ведет к Параньгинской центральной районной больнице. Кроме того, по ней проходит маршрут школьного автобуса для детей из деревни Усола.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.