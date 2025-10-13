Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко предупредил глав районов, от кого нельзя отпихиваться и отбрыкиваться

Лукашенко сделал предупреждение для глав районов и сказал, от кого нельзя отпихиваться.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 октября, в понедельник, предупредил глав районов, от кого нельзя отпихиваться и отбрыкиваться. Об этом сообщает БелТА.

Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что хорошо осведомлен о состоянии дел в конкретных районах и на предприятиях, где производятся кадровые изменения. Глава государства, определяя задачи для местной вертикали, исходил в том числе из опыта недавних рабочих поездок в регионы Беларуси.

— Хочу, чтобы вы запомнили главное: чьих-то предприятий, земель, кустарников или деревень, кроме ваших, — нет. Вы там за все отвечаете, — предупредил президент Беларуси.

Глава государства добавил, что частные предприятия, которые принадлежат республиканскому уровню управления, или которые входят в компетенцию областного или районного подчинения — «это все ваше». Он пояснил, что главы районов несут за это ответственность.

Кроме того, Александр Лукашенко обратил внимание и на работу с людьми, заявив:

— Не отпихивайтесь, не отбрыкивайтесь от людей. Еще раз повторяю: для нашего человека важно порой с ним встретиться и поговорить. Не надо себя чувствовать на голову выше обычных людей. Это наши люди, мы для них работаем.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал смену замминистров сразу в четырех министерствах.

Вместе с тем Лукашенко сменил зампредседателя Мингорисполкома и ряд глав районов.

Кроме того, Минздрав Беларуси хочет получить $50 миллионов от экспорта медуслуг.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше