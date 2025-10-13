Лукашенко предупредил глав районов, от кого нельзя отпихиваться и отбрыкиваться

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 октября, в понедельник, предупредил глав районов, от кого нельзя отпихиваться и отбрыкиваться. Об этом сообщает БелТА.
Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что хорошо осведомлен о состоянии дел в конкретных районах и на предприятиях, где производятся кадровые изменения. Глава государства, определяя задачи для местной вертикали, исходил в том числе из опыта недавних рабочих поездок в регионы Беларуси.
— Хочу, чтобы вы запомнили главное: чьих-то предприятий, земель, кустарников или деревень, кроме ваших, — нет. Вы там за все отвечаете, — предупредил президент Беларуси.
Глава государства добавил, что частные предприятия, которые принадлежат республиканскому уровню управления, или которые входят в компетенцию областного или районного подчинения — «это все ваше». Он пояснил, что главы районов несут за это ответственность.
Кроме того, Александр Лукашенко обратил внимание и на работу с людьми, заявив:
— Не отпихивайтесь, не отбрыкивайтесь от людей. Еще раз повторяю: для нашего человека важно порой с ним встретиться и поговорить. Не надо себя чувствовать на голову выше обычных людей. Это наши люди, мы для них работаем.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал смену замминистров сразу в четырех министерствах.
Вместе с тем Лукашенко сменил зампредседателя Мингорисполкома и ряд глав районов.
Кроме того, Минздрав Беларуси хочет получить $50 миллионов от экспорта медуслуг.