Медик из Свердловской области спас женщину во время полета

Фельдшер из Свердловской области оказал экстренную помощь на борту самолёта.

Источник: департамент информационной политики региона

Фельдшер из Артемовского Игорь Степаненко помог пассажирке самолета, у которой началась сильная паника во время турбулентности. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Молодая мама Елизавета летела с мужем и грудным ребенком из Антальи. Когда самолет попал в зону турбулентности, у 22-летней девушки резко ухудшилось самочувствие — она побледнела, начала задыхаться, а давление упало до критических значений.

На борту оказался фельдшер с 23-летним опытом работы Игорь Степаненко. Ситуация осложнялась тем, что экипаж не говорил по-русски, а большинство лекарств были противопоказаны кормящей матери.

— Помощь нужно было оказывать, пришлось действовать самому с тем, что есть. Положил пациентку в проход между креслами, успокоил, показал, как дышать. Попросил принести для неё крепкий чай с сахаром, дал таблетку валерьянки, разговорами отвлекал, просто стабилизировал состояние, — рассказал Игорь Степаненко.

Более двух часов он находился рядом с пациенткой, стабилизируя ее состояние.

Благодаря его действиям самолет не пришлось экстренно возвращать в аэропорт. После приземления Елизавета направила благодарственное письмо в Министерство здравоохранения Свердловской области, чтобы отметить профессионализм и человечность фельдшера.