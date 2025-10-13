Ушла из жизни Почётный гражданин Иркутска Валентина Шиверская

«Валентина Иннокентьевна трудилась в школе № 17, была талантливым педагогом русского языка и литературы. Большую часть жизни она посвятила партийной и общественной работе. На посту секретаря Ленинского РК ВЛКСМ, Октябрьского райкома и Иркутского горкома КПСС Валентина Шиверская внесла большой вклад в нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие культуры, здравоохранения, спорта и народного образования. Такую же активную работу вела, будучи членом президиума областного Совета ветеранов войны и труда. Она навсегда останется в памяти как мудрый человек, настоящий патриот своей малой родины», — подчеркнул Руслан Болотов.