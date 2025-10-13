Ушла из жизни Почётный гражданин Иркутска Валентина Шиверская

В Иркутске на 93-м году жизни ушла из жизни Почётный гражданин города, педагог и общественный деятель Валентина Иннокентьевна Шиверская. Мэр Иркутска Руслан Болотов выразил соболезнования родным и близким, отметив большой вклад Валентины в развитие образования, культуры и общественной жизни города, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.
«Валентина Иннокентьевна трудилась в школе № 17, была талантливым педагогом русского языка и литературы. Большую часть жизни она посвятила партийной и общественной работе. На посту секретаря Ленинского РК ВЛКСМ, Октябрьского райкома и Иркутского горкома КПСС Валентина Шиверская внесла большой вклад в нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие культуры, здравоохранения, спорта и народного образования. Такую же активную работу вела, будучи членом президиума областного Совета ветеранов войны и труда. Она навсегда останется в памяти как мудрый человек, настоящий патриот своей малой родины», — подчеркнул Руслан Болотов.
За заслуги перед городом и страной она была награждена орденом «Знак Почёта», Почётной грамотой губернатора Иркутской области, медалями «Ветеран труда» и «За развитие советско-монгольской дружбы».
Прощание с Валентиной Иннокентьевной состоится 15 октября в ритуальном зале по адресу: улица Тимирязева, 38/1.