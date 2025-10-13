Производители дверей из Чувашии примут участие в конференции в Севастополе

Объединение производителей — Дверной кластер Чувашии — представит свой потенциал на крупной бизнес-конференции DesignBuildPro, которая пройдет 17 и 18 октября в Севастополе. Участие предприятий в мероприятии отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре «Мой бизнес».
DesignBuildPro — одно из ключевых событий в сфере дизайна, архитектуры и ремонтно-строительных технологий. Конференция объединит специалистов со всей России. Программой предусмотрены профильные мероприятия для участников разной специализации, например форумы маляров и плиточников.
«Участие Дверного кластера Чувашии в качестве генерального партнера подчеркнет растущую роль республики в формировании профессионального сообщества производителей и дизайнеров. Для наших предприятий это возможность заявить о себе в новой аудитории и представить серьезный потенциал региональной деревообработки», — отметил руководитель кластера Сергей Порфирьев.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.