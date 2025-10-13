В Коломне до конца года обновят филиал досугового центра «Непецино»

Структурное подразделение «Радуга» центра досуга и культуры «Непецино» в городском округе Коломна отремонтируют до конца 2025 года, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Работы там проводят в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
Специалисты уже выполнили стяжку полов и подготовили стены под покраску. После завершения ремонта в учреждении появятся комфортные помещения для занятий и выступлений, оснащенные современным оборудованием. Главным элементом станет обновленный концертный зал со звуковой и световой техникой. Там также откроют галерею, где будут проводить выставки работ живописцев, фотографов и ремесленников.
Подчеркивается, что в центре «Радуга» занимаются более 400 человек. Они посещают творческие кружки, спортивные секции, а также клубы по интересам для всех возрастов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.