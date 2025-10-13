В Коломне до конца года обновят филиал досугового центра «Непецино»

Специалисты уже выполнили стяжку полов и подготовили стены под покраску. После завершения ремонта в учреждении появятся комфортные помещения для занятий и выступлений, оснащенные современным оборудованием. Главным элементом станет обновленный концертный зал со звуковой и световой техникой. Там также откроют галерею, где будут проводить выставки работ живописцев, фотографов и ремесленников.