Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На территории Башкирии фиксируют рост заболеваемости ветрянкой

Роспотребнадзор: в Башкирии растет заболеваемость ветрянкой.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии фиксируют рост числа заболеваний ветряной оспой. По данным издания «Известия», с начала года ветрянкой в республике заболели 16,5 тысяч жителей региона — в два раза больше, чем за тот же период 2024-го. Также сообщается, о закрытии детских садов на карантин.

В пресс-службе Роспотребнадзора Башкирии «КП-Уфа» пояснили, что в настоящее время в республике действительно регистрируют рост количества пациентов с ветрянкой. Специалисты характеризуют нынешнюю ситуацию как стабильную и обыденную для осеннего периода. В ведомстве отметили, что текущая заболеваемость ветряной оспой в регионе не превышает средние многолетние показатели.

Кроме того, в Роспотребнадзоре заявили, что действительно время от время приходится закрывать детские сады на карантин — не только из-за ветрянки, но и других болезней. В управлении утверждают, что это стандартная мера, которая призвана защитить от инфекции непривитых детей, а также предотвратить распространение заболевания.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.