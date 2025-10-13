На территории Башкирии фиксируют рост заболеваемости ветрянкой

В Башкирии фиксируют рост числа заболеваний ветряной оспой. По данным издания «Известия», с начала года ветрянкой в республике заболели 16,5 тысяч жителей региона — в два раза больше, чем за тот же период 2024-го. Также сообщается, о закрытии детских садов на карантин.
В пресс-службе Роспотребнадзора Башкирии «КП-Уфа» пояснили, что в настоящее время в республике действительно регистрируют рост количества пациентов с ветрянкой. Специалисты характеризуют нынешнюю ситуацию как стабильную и обыденную для осеннего периода. В ведомстве отметили, что текущая заболеваемость ветряной оспой в регионе не превышает средние многолетние показатели.
Кроме того, в Роспотребнадзоре заявили, что действительно время от время приходится закрывать детские сады на карантин — не только из-за ветрянки, но и других болезней. В управлении утверждают, что это стандартная мера, которая призвана защитить от инфекции непривитых детей, а также предотвратить распространение заболевания.
