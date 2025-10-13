На территории Башкирии фиксируют рост заболеваемости ветрянкой

Кроме того, в Роспотребнадзоре заявили, что действительно время от время приходится закрывать детские сады на карантин — не только из-за ветрянки, но и других болезней. В управлении утверждают, что это стандартная мера, которая призвана защитить от инфекции непривитых детей, а также предотвратить распространение заболевания.