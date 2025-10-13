Ричмонд
Статистики назвали количество безработных в Омской области

Минимальное пособие по безработице в регионе составляет 2 029 рублей.

Источник: Om1 Омск

В августе 2025 года количество официально зарегистрированных безработных в Омской области достигло 7 369 человек, что на 152 человека больше, чем в предыдущем месяце. Это означает рост на 2,1%.

Увеличение числа безработных фиксируется с апреля 2025 года, когда количество безработных составляло 6166 человек. По данным региональной службы статистики, в августе 2025 года количество официально признанных безработных увеличилось на 28,6% по сравнению с августом 2024 года, составив 1,3 тысячи человек.

Минимальное пособие по безработице в Омской области составляет 2029 рублей, а максимальное — 17 301 рубль.