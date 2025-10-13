Границы старейших кладбищ уточнили в Петербурге

Учёные подчёркивают некорректность распространённого выражения «Петербург — город на костях»: современные научные изыскания показывают, что Северная столица развивалась не на человеческих останках, а поверх культурной памяти — памяти тех поколений, которые создавали, жили и умерли в формирующемся городе.