Границы старейших кладбищ уточнили в Петербурге

Были выявлены очертания известных исторических кладбищ, включая Сампсониевское, Калинкинское, Богословское и Малоохтинское.
Учёные подчёркивают некорректность распространённого выражения «Петербург — город на костях»: современные научные изыскания показывают, что Северная столица развивалась не на человеческих останках, а поверх культурной памяти — памяти тех поколений, которые создавали, жили и умерли в формирующемся городе.
Исследователи сообщают, что под современной застройкой сохранились фрагменты древних погостов: деревянные гробы, металлические кресты, монеты, пуговицы, предметы одежды и человеческие кости. Подобные артефакты помогают услышать голоса первых жителей города, вернувших себе историческую значимость спустя сотни лет.
Все обнаруженные останки, извлечённые в процессе раскопок, бережно возвращаются на место последнего упокоения с соблюдением православных обычаев, нарушенных ранее вследствие социальных изменений.
Благодаря последним научным экспедициям были уточнены границы ряда исчезнувших мест захоронений: Калинкинское кладбище XVIII века обнаружено между зданиями на Рижском проспекте, восточную границу Сампсониевского определили вдоль Нейшлотского переулка, а в парковой зоне Малоохтинского парка обнаружены десятки могильных захоронений XIX века.