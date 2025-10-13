Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года

Для некоторых профессий и сфер, где непрерывный рабочий процесс необходим, возможны смены и в этот день. В таких случаях ТК РФ гарантирует повышенную оплату: работа в праздник должна оплачиваться не менее чем в двойном размере. Альтернативный вариант — предоставление дополнительного дня отдыха по желанию сотрудника. При этом важно помнить, что привлечение к работе в праздничный день требует письменного согласия работника, за исключением экстренных ситуаций, предусмотренных законом.