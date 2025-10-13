В Омской области в августе безработных стало больше на 2,1%

В годовом сравнении ситуация также ухудшилась — в августе 2025-го официальный статус безработных получили 1,3 тысячи человек, что на 28,6% превысило прошлые аналогичные показатели. В течение лета насчитывалось 899,8 тысячи потенциальных претендентов на вакансии.