Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области в августе безработных стало больше на 2,1%

Количество нетрудоустроенных достигло 7369 человек.

Источник: Комсомольская правда

В последний летний месяц 2025 года число безработных в Омской области увеличилось до 7369. Прирост за месяц составил 152 человека или 2,1% относительно июльских показателей. Данными поделился Омскстат.

Наблюдается устойчивая негативная динамика: численность нетрудоустроенных растет с апреля текущего года, когда было зарегистрировано 6166 человек. За четыре месяца указанную категорию граждан дополнили 1,2 тысячи жителей региона.

В годовом сравнении ситуация также ухудшилась — в августе 2025-го официальный статус безработных получили 1,3 тысячи человек, что на 28,6% превысило прошлые аналогичные показатели. В течение лета насчитывалось 899,8 тысячи потенциальных претендентов на вакансии.

Сегодня размеры пособий по безработице в области варьируются от 2029 до 17 301 рубля.

Ранее мы писали, что Омская область перечислила 82 млрд рублей страховых взносов за девять месяцев.