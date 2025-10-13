В Омской области в августе безработных стало больше на 2,1%

В последний летний месяц 2025 года число безработных в Омской области увеличилось до 7369. Прирост за месяц составил 152 человека или 2,1% относительно июльских показателей. Данными поделился Омскстат.
Наблюдается устойчивая негативная динамика: численность нетрудоустроенных растет с апреля текущего года, когда было зарегистрировано 6166 человек. За четыре месяца указанную категорию граждан дополнили 1,2 тысячи жителей региона.
В годовом сравнении ситуация также ухудшилась — в августе 2025-го официальный статус безработных получили 1,3 тысячи человек, что на 28,6% превысило прошлые аналогичные показатели. В течение лета насчитывалось 899,8 тысячи потенциальных претендентов на вакансии.
Сегодня размеры пособий по безработице в области варьируются от 2029 до 17 301 рубля.
Ранее мы писали, что Омская область перечислила 82 млрд рублей страховых взносов за девять месяцев.