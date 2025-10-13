В Нефтекамске появилась первая площадка для сдачи норм ГТО

Площадка оборудована турниками и современными уличными тренажерами. Они подходят как для выполнения различных испытаний ГТО, так и для обычных тренировок на свежем воздухе. А чтобы занятия были более комфортными, на территории уложили прорезиненное противоскользящее покрытие.