В Нефтекамске появилась первая площадка для сдачи норм ГТО

Новую площадку для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) открыли в селе Ташкиново Башкортостана при поддержке госпрограммы «Спорт России». Она стала первым подобным объектом в городском округе Нефтекамск, сообщили в местной администрации.
Площадка оборудована турниками и современными уличными тренажерами. Они подходят как для выполнения различных испытаний ГТО, так и для обычных тренировок на свежем воздухе. А чтобы занятия были более комфортными, на территории уложили прорезиненное противоскользящее покрытие.
«В ближайших планах — проведение на площадке регулярных спортивных мероприятий, соревнований и мастер-классов с участием опытных тренеров и спортсменов. Это позволит привлечь еще больше людей к занятиям спортом и сделать площадку настоящим центром здорового образа жизни в Ташкинове», — отметил глава администрации Нефтекамска Эльдар Валидов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.