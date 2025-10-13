Лукашенко высказался о белорусской легкой промышленности: «Нам придется в конкуренции этой жить»

Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая кадровые вопросы в понедельник, 13 октября, заявил, что белорусскому легпрому придется жить в конкуренции. Подробности приводит телеграм-канал «Пул Первого».
Президент Беларуси отметил, что люди даже не смотрят на цену, когда видят белорусское.
— Так почему мы не продаем? Все обижаемся на то, что откуда-то кто-то, что-то завозит. Так это ж конкуренция. Нам придется в конкуренции этой жить, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Вместе с тем глава государства акцентировал внимание на том, что излишеств был не должно. Он заявил, что внутренний рынок необходимо защищать.
Ранее мы писали, что замглавы Минска Надежда Лазаревич стала главой Беллегпрома, чей бывший председатель Татьяна Лугина ушла на «Камволь».
Кстати, «Беллегпром» назвал самые популярные бренды одежды в Беларуси.
