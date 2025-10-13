Кратковременные дожди прогнозируются в Беларуси 14 октября, возможен мокрый снег

Будет облачно с прояснениями. Осадки ожидаются на большей части территории. Ветер северо-западный, западный 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Температура воздуха минимальная ночью составит 1−6 градусов, максимальная днем — плюс 4−10 градусов.
13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 14 октября прогнозируются кратковременные дожди, возможен мокрый снег. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
